Чалов - лучший игрок сезона в РПЛ по версии болельщиков

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам сезона 2018/19.

21-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков. Нападающий армейцев опередил Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна (оба - "Зенит").

За Чалова проголосовали 41,15 процента респондентов, за Дзюбу - 27,22%, за Азмуна - 9,96%.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Чалов забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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