Чалов: "Мечтал оформить хет-трик за основной состав ЦСКА, и мечта сбылась"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов пообщался с журналистами после оформленного хет-трика в матче с "Арсеналом" (6:0).

"У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились. «Арсенал» раскрылся, и мы смогли забить ещё шесть раз.

Конечно, я очень рад. Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась. Наверное, третий был самым запоминающимся.

Всегда играем на победу, и здесь настрой будет соответствующим", – сказал Чалов. | http://soccernews.ru