Чалов мог оказаться в "Роме"
Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович заявил, что недавно нападающий ЦСКА Фёдор Чалов был на радаре у "Ромы".
По его словам, трансфер перспективного россиянина пытался провернуть бывший спортдир "волков" Мончи.
В итоге, как утверждает источник, клубы не смогли договориться о сумме сделки. "Рома" была готова заплатить за форварда 18 миллионов евро, а ЦСКА хотел заработать 30-35 миллионов.
20-летний Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
Не пропустите: ЦСКА не спешит продлевать контракт с Дзагоевым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" выкупил Рауля Хименеса у "Бенфики"
-
"Ювентус" продлил соглашение с Манджукичем
-
1
Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон
-
Гаттузо грозит увольнение из "Милана"
-
Де Йонг рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм"
-
Лодыгин назвал своих любимых тренеров
-
Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"
-
Два основных форварда "Атлетико" рискуют пропустить матч с "Барселоной"
-
Финал Кубка России может пройти в Саранске
-
Защитник "Локомотива" пропустит минимум год из-за инфекции
-
2
"Реал" в шаге от подписания Рабьо
-
2
Кейлор Навас готов покинуть "Реал", но при одном условии
-
1
Чалов мог оказаться в "Роме"
-
Клуб МЛС ведёт переговоры с ветераном "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду восстановился после травмы
-
Шюррле досрочно вернётся в дортмундскую "Боруссию"
-
1
Сборная России делит с ДР Конго 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
-
Спаллетти похвалил Икарди за игру в матче с "Дженоа"
-
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Дженоа
|30
|33
|12
|Кальяри
|30
|33
|13
|Парма
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|29
|11