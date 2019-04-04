Чалов мог оказаться в "Роме"

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович заявил, что недавно нападающий ЦСКА Фёдор Чалов был на радаре у "Ромы".

По его словам, трансфер перспективного россиянина пытался провернуть бывший спортдир "волков" Мончи.

В итоге, как утверждает источник, клубы не смогли договориться о сумме сделки. "Рома" была готова заплатить за форварда 18 миллионов евро, а ЦСКА хотел заработать 30-35 миллионов.

20-летний Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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