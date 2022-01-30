Чалов может перейти в клуб Серии А

Теги венецияфёдор чаловцска москватрансферы

Чалов может перейти в клуб Серии А

Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен

"Венеция" ищет варианты для усиления атакующей линии команды для борьбы за сохранение прописки в Серии А, сообщает портал TuttoMercatoWeb.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в нападающем московского ЦСКА Федоре Чалове.

Отмечается, что "Венеция" уже связалась с армейцами по поводу приобретения россиянина, который в нынешнем сезоне РПЛ сыграл в 16 матчах, забил в ним три гола.

В данный момент "Венеция" занимает 17 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 18 очков после 22 матчей.

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