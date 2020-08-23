Чалов может сыграть в матче 5-го тура РПЛ с "Краснодаром"

Форвард ЦСКА Федор Чалов, скорее всего, сыграет в матче 5-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, футболист пропустил три последних матча из-за травмы колена, полученного во встрече 1-го тура РПЛ с "Химками".

Матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 26 августа и начнется - в 20:30 (мск).

После 4 туров РПЛ "армейцы" набрали 6 баллов и расположились на 6 строчке.

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