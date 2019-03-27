Чалов: "Надеюсь, что интерес "Реала" станет реальностью"

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Чалов: "Надеюсь, что интерес "Реала" станет реальностью"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что он хотел бы перейти в мадридский "Реал".

"Раньше в Англии действительно болел за "Челси". Теперь я просто наблюдаю с интересом за играми АПЛ, за самим процессом. Не могу сказать, что у меня есть любимчики за рубежом. А в целом я болею за ЦСКА.

После победы над "Реалом" шутили, что королевский клуб сделал предложение по меня? Понимаю, что это всего лишь шутка. Пока что шутка. Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью!" – приводят слова Чалова российские СМИ.

Напомним, что в матче с "Реалом" (3:0) Чалов стал автором одного из голов.

20-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, а за основную команду он выступает с 2016 года. Всего за армейский клуб он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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