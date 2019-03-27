Чалов: "Надеюсь, что интерес "Реала" станет реальностью"
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что он хотел бы перейти в мадридский "Реал".
"Раньше в Англии действительно болел за "Челси". Теперь я просто наблюдаю с интересом за играми АПЛ, за самим процессом. Не могу сказать, что у меня есть любимчики за рубежом. А в целом я болею за ЦСКА.
После победы над "Реалом" шутили, что королевский клуб сделал предложение по меня? Понимаю, что это всего лишь шутка. Пока что шутка. Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью!" – приводят слова Чалова российские СМИ.
Напомним, что в матче с "Реалом" (3:0) Чалов стал автором одного из голов.
20-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, а за основную команду он выступает с 2016 года. Всего за армейский клуб он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Атлетико Мадрид
|28
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|3
|Реал Мадрид
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|Хетафе
|28
|46
|5
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|28
|44
|6
|Севилья
|28
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|7
|Валенсия
|28
|40
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|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
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|Леганес
|28
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|29
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|Вильярреал
|28
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|18
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