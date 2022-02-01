Чалов назвал причину перехода из ЦСКА в "Базель"

Фото: инстаграм Федора Чалова/Автор неизвестен

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему он принял решение перейти в "Базель".

"Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от "Базеля", я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики", - приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что "Базель" арендовал футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

23-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за "армейцев" с 2016 года, всего провел 179 матчей во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 33 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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