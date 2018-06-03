Чалов назвал причины поражения сборной России от Австрии

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Чалов назвал причины поражения сборной России от Австрии
Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Австрией (0:1).

"Это, конечно, не отмазка, но, если бы вы видели качество поля в Инсбруке… Когда мы вышли на предыгровую тренировку, оно было жёстким. Потом его полили, и оно стало глиной. Это реально тяжело - все же в "железках" (бутсы с железными шипами), ноги едут. В игре были индивидуальные ошибки, но системных не было", – приводят слова Чалова российские СМИ.

Стоит отметить, что 20-летний Чалов не попал в итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира-2018.

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