Чалов назвал самых умных игроков РПЛ

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Чалов назвал самых умных игроков РПЛ

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, кого он считает самыми умными игроками в российской Премьер-лиге.

"Если брать нападающих, я назову Азмуна. Очень нравится этот форвард. Сердар физически очень силён. Здорово выпрыгивает, играет на втором этаже. Чувствует момент, когда можно подловить соперника, и решает эпизод. В последнее время много забивает.

А если брать среднюю линию, то здесь отмечу Ильзата Ахметова. Ильзат способен где-то мяч придержать, где-то обострить и отдать необычную, тонкую передачу. Мне с ним играть удобно. Я знаю, что будет делать в следующий момент на поле он, а Ахметов понимает меня", - сказал 20-летний футболист.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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