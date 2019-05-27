Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона

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Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что думает о прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба красно-синего клуба.

Напомним, футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов. 

"В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли - возможно, уверенность, а с ней и много очков. 

Самый яркий и самый неудачный момент сезона? Самый яркий - победа над "Реалом". Самый неудачный - поражение от "Зенита" во втором круге", - сказал Чалов. 

ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 балл.

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