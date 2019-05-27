Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что думает о прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба красно-синего клуба.
Напомним, футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
"В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли - возможно, уверенность, а с ней и много очков.
Самый яркий и самый неудачный момент сезона? Самый яркий - победа над "Реалом". Самый неудачный - поражение от "Зенита" во втором круге", - сказал Чалов.
ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20