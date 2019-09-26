Чалов назвал своих кумиров среди нападающих



Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, кого он считает своими кумирами среди нападающих.

"В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества. Что меня мотивирует? Совет - получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего", - приводят слова Чалова российские СМИ.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до лета 2022 года.

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