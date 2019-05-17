Чалов назван цель ЦСКА в концовке сезона

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Чалов назван цель ЦСКА в концовке сезона
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что московский клуб стремится завоевать путевку в Лигу Европы.

"Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель – Лига Европы. Думаю, что все будет решаться в последнем туре. Мне кажется, концовка будет очень интересной: все могут оступиться, но нам этого делать ни в коем случае нельзя", - приводит слова Чалова официальный сайт клуба.

После 28 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В концовке сезона армейцы сыграют с "Ахматом" (18 мая, дома) и "Крыльями Советов" (26 мая, дома).

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