Чалов обогнал Жо в списке бомбардиров ЦСКА

Форвард ЦСКА Федор Чалов забил гол в игре 10-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:2).

Таким образом, 21-летний футболист забил 31-й гол в составе "армейцев". Чалов поднялся на 11-ю позицию в списке бомбардиров ЦСКА, обойдя бразильца Жо. Отметим, что считались только голы забитые в РПЛ.

Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года. В РПЛ он провел 75 матчей.

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