Чалов оценил результаты ЦСКА в прошлом сезоне
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал выступление своей команды в сезоне 2020/21.
"По результату и месту в таблице это провал, мы выступили плохо. Всё было в наших руках, но мы сами упустили шансы в конце сезона. Первую часть сезона закончили на втором месте и весной могли сыграть лучше, не отдавать очки тому же "Уралу", "Химкам". Но это футбол. В команде сейчас много новых игроков, идёт перестройка. Нужно сыграться, найти связи. В конце сезона у нас было очень много травм – в моментах, когда мы уже находили игру, кто-то выбывал из-за повреждения.
В ЦСКА нет равнодушных людей. Все понимают, что могут лучше, и прикладывают для этого усилия. Мы должны становиться командой, которая даже в сложные моменты не доводит до такого результата, и решать большие задачи. Надеюсь, у нас всё впереди", - сказал Чалов.
ЦСКА финишировал в РПЛ на шестом месте и не попал в еврокубки. В группе Лиги Европы армейцы заняли последнее место.
23-летний Чалов в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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