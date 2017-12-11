Чалов оценил шансы ЦСКА на победу в РФПЛ

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Чалов оценил шансы ЦСКА на победу в РФПЛФорвард московского ЦСКА Федор Чалов оценил шансы своей команды на победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

"Футбол - непредсказуемая игра, и этим она прекрасна. Поэтому всегда есть шансы на то, чтобы выиграть чемпионскую гонку. Будет тяжело, но кто-то где-то точно потеряет очки. В РФПЛ - сейчас много сложных команд, они хорошо обороняются. Больше половины команд не дают играть сопернику", - цитирует 19-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ. | soccernews.ru

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