Чалов оценил свои шансы вернуться в сборную России после перехода в "Базель"
Форвард "Базеля" Фёдор Чалов признался, что хочет снова выступать за сборную России.
23-летний футболист не играет за национальную команду с ноября 2020 года.
"Играть за сборную - мечта каждого футболиста. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Но если я буду успешно выступать за "Базель", то смогу вернуться в сборную", - цитирует Чалова Nau.ch.
Напомним, что "Базель" арендовал нападающего у ЦСКА до конца текущего сезона без опции выкупа.
Не пропустите: "Базель" может выкупить Чалова у ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
-
Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год
-
"Барселона" определилась с заменой для Бускетса
-
"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду
Лента новостей
-
Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
Нобоа сообщил о продлении контракта с "Сочи"
-
Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство
-
Фарке объяснил, почему выбрал "Краснодар"
-
Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет"
-
Александр Исак выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
-
"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано
-
"Атлетико" продлил контракт с 19-летним сыном Симеоне
-
"Манчестер Юнайтед" продолжает платить Гринвуду зарплату в полном объёме
-
Чалов оценил свои шансы вернуться в сборную России после перехода в "Базель"
-
Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом
-
Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год
-
"Барселона" определилась с заменой для Бускетса
-
Жота побил личный рекорд результативности
-
Определились полуфинальные пары Кубка Италии
-
Сигурдссон сравнил пристрастие людей к алкоголю в России и Европе
-
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
-
Фарке мощно высказался о потенциале Сафонова