Чалов оценил свои шансы вернуться в сборную России после перехода в "Базель"

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Форвард "Базеля" Фёдор Чалов признался, что хочет снова выступать за сборную России.

23-летний футболист не играет за национальную команду с ноября 2020 года.

"Играть за сборную - мечта каждого футболиста. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Но если я буду успешно выступать за "Базель", то смогу вернуться в сборную", - цитирует Чалова Nau.ch.

Напомним, что "Базель" арендовал нападающего у ЦСКА до конца текущего сезона без опции выкупа.

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