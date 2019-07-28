Чалов: "Очень сложная игра, отдали много сил. Сегодня победили заслуженно"

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о победном матче 3-го тура с "Локомотивом" (1:0). Футболист забил победный гол, реализовав пенальти.

"Очень сложная игра. Отдали много сил. Сегодня победили заслуженно. В первом тайме был очень высокий темп, а во втором немного подсели, силы кончались, поэтому у них появлялись моменты. Пенальти на мне? Контакт был. Но если бы не VAR, его бы не поставили", - сказал футболист.

Напомним, по итогам минувшего сезона Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Благодаря победе ЦСКА вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место.

В 4-м туре ЦСКА сыграет в гостях с "Рубином" (4 августа), "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" (3 августа).

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