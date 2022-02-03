Чалов определился с игровым номером в "Базеле"

Фото твиттер "Базеля"

Новичок "Базеля" Фёдор Чалов выбрал номер, под которым он будет выступать за швейцарскую команду.

Российский нападающий отдал предпочтение цифре "99", сообщает клубная пресс-служба "красно-синих".

Напомним, что "Базель" арендовал 23-летнего форварда до лета без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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