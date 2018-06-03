Чалов отговаривает Головина от перехода в "Монако"



Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что его партнеру по команде полузащитнику Александру Головину нет смысла переходить в "Монако".

"Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках. Мне кажется, из ЦСКА в "Монако" – это бессмысленный переход", – приводят слова Чалова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Монако" готов заплатить за 21-летнего Чалова 17 миллионов евро.

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