Чалов перешел в швейцарский топ-клуб

Фото: сайт "Базеля"/Автор неизвестен

Пресс-служба швейцарского "Базеля" на официальном сайте объявила о переходе нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.

"Базель" арендовал футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

"Я счастлив, что смог перейти в "Базель". Надеюсь, смогу помочь команде, забив как можно больше голов и отдав максимальное количество результативных передач", – сказал форвард.

23-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за "армейцев" с 2016 года, всего провел 179 матчей во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 33 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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