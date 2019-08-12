Чалов получил серьезную травму лица в матче с "Сочи"
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прошел медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в матче 5-го тура чемпионата России с "Сочи".
У форварда диагностирован перелом носа. Пока неизвестно, сможет ли Чалов сыграть в матче 6-го тура РПЛ со "Спартаком". Встреча состоится 19 августа.
Напомним, что 21-летний Чалов получил локтем в лицо от защитника "Сочи" Ивана Миладиновича. Эпизод произошел на 93-й минуте в штрафной сочинского клуба, но арбитр оставил инцидент без внимания.
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|5
|10
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|Краснодар
|5
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|5
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|6
|Ростов
|4
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|Урал
|5
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|Спартак Москва
|4
|5
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|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
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|4
|3
|15
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|5
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|Оренбург
|5
|1