Чалов: "Попасть в первую сборную страны мечтает каждый футболист"

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Чалов: "Попасть в первую сборную страны мечтает каждый футболист"

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что думает о вызове в сборную России.

"Я очень рад этому вызову. Попасть в первую сборную страны мечтает каждый футболист. Постараюсь оправдать ожидания и буду выкладываться на все сто!" - цитирует слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

Чалов провёл в составе ЦСКА 13 матчей, в которых забил 8 голов.

Напомним, что 15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Германией, а 20 ноября сыграет против Швеции в рамках Лиги Наций.

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