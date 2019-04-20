Чалов: "После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться"
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, чего ждет от матча 24-го тура РПЛ против "Локомотива", который состоится сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой. В случае победы мы вернёмся в зону Лиги чемпионов, и это очень хороший стимул для нас", - сказал Чалов. приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА с 40 очками располагается на 4 позиции в чемпионате России. "Локомотив", имея в активе 42 балла расположился на 2 позиции.
Матч пройдет на "РЖД Арене". Начало - в 19:00 (мск).
Не пропустите: ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чалов: "После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться"
-
1
"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
-
Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче
-
"Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро
-
Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"
-
"Эйбар" - "Атлетико": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
Невероятная история ФК "Пирамидс", потрясшая Египет
-
1
Почеттино: "Не думаю, что "Ман Сити" будет нам мстить"
-
1
"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша
-
Дженас: "Я не думаю, что поставить Сульшера у руля "Манчестр Юнайтед", было правильным решением"
-
"Реал" не оставляет попыток заполучить Поля Погба
-
"Вердер" - единственная команда Бундеслиги, которая забивает в каждом матче в этом сезоне
-
Сегодня станет известно, сыграет ли Неймар в матче с "Монако"
-
1
Клопп: "Мы привыкли к такому вызову и совершенно не чувствуем давления"
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
"Алавес" - "Вальядолид" (видеообзор матча)
-
Де Йонг: "Я не испытывал угрызений совести в случае победы над "Барселоной"
-
Самедов стал послом финала Лиги Европы
-
3
Аллегри: "Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса"
-
1
Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Ахмат
|24
|33
|8
|Оренбург
|23
|32
|9
|Арсенал Тула
|23
|32
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13