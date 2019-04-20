Чалов: "После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, чего ждет от матча 24-го тура РПЛ против "Локомотива", который состоится сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой. В случае победы мы вернёмся в зону Лиги чемпионов, и это очень хороший стимул для нас", - сказал Чалов. приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.



ЦСКА с 40 очками располагается на 4 позиции в чемпионате России. "Локомотив", имея в активе 42 балла расположился на 2 позиции.

Матч пройдет на "РЖД Арене". Начало - в 19:00 (мск).

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