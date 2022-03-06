Чалов принес "Базелю" победу в чемпионате Швейцарии

Фото: инстаграм "Базеля"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Швейцарии "Базель" на выезде обыграл "Лугано" со счетом 2:0.

На 9-й минуте счет открыл Федор Чалов, а в концовке встречи отличился Дариан Малес.

"Базель", набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. "Лугано" с 39 очками остался на четвертой позиции.

"Лугано" - "Базель" - 0:2 (0:1)

Голы: Чалов, 9 - 0:1, Малес, 90+3 - 0:2

"Базель": Линднер, Каттербах, Джига, Лопес, Бюргер, Джака (Эспозито, 83), Касами, Штокер (Малес, 58), Миллар, Ндой (Салаи, 46), Чалов (Паласиос, 66)

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