Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

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Чалов принес ЦСКА победу над "Рубином"

В рамках 4-го тура РПЛ "Рубин" с минимальным счетом уступил ЦСКА.

Теперь ЦСКА с 9 очками поднялся на второе место, "Рубин" по-прежнему занимает пятую позицию.

"Рубин" - ЦСКА 0:1

Гол: Чалов, 41 - 0:1

"Рубин": Дюпин, Степанов, Сорокин, Уремович, Данченко, Давиташвили, Подберезкин, Коновалов, Могилевец (Кипиани, 65), Микелтадзе (Марков, 81), Кьяртанссон.

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Фернандес, Обляков, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 68), Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Ахметов (50), Микелтадзе (60), Бистрович (64), Обляков (66), Уремович (76), Подберезкин (85).   

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