Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

РПЛ подвела итоги совместного голосования с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер" в соцсети "ВКонтакте", которое определяло лучшего игрока 21-го тура чемпионата России.

Победителем с результатом 36,53 процента стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Он опередил Сердара Азмуна из "Зенита" (34,77%) и Луиса Адриано из "Спартака" (13,49%).

В 21-м туре Премьер-лиги Чалов забил гол и сделал ассист в матче с "Уфой", который завершился ничьей 2:2.

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