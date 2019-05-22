Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата России.

21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков. Нападающий армейцев набрал 49,42 процентов голосов, что позволило ему опередить полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука (15,42%) и хавбека "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (10,88%).

В матче 29-го тура РПЛ против "Ахмата" Чалов забил победный гол.

Всего в текущем сезоне игрок провёл 36 поединков, в которых отличился 15 мячами и 7 ассистами.

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