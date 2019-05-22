Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Теги цска москвафёдор чаловантон миранчуклоренсо мельгарехо

Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата России.

21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков. Нападающий армейцев набрал 49,42 процентов голосов, что позволило ему опередить полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука (15,42%) и хавбека "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (10,88%).

В матче 29-го тура РПЛ против "Ахмата" Чалов забил победный гол.

Всего в текущем сезоне игрок провёл 36 поединков, в которых отличился 15 мячами и 7 ассистами.

Не пропустите: СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии"

Официально: Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов