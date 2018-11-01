Чалов признан лучшим игроком чемпионата России в октябре

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Чалов признан лучшим игроком чемпионата России в октябре

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком чемпионата России по итогам октября, сообщает официальный твиттер РПЛ.

20-летний игрок армейцев стал победителем голосования среди болельщиков, набрав 51,2 процента голосов.

В борьбе за награду юный нападающий опередил Артёма Дзюбу (35,85%) и Леандро Паредеса (12,96%) из питерского "Зенита".

Отметим, что в октябре Чалов сыграл за ЦСКА 3 матча в рамках РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Всего в этом сезоне на счету Фёдора 16 игр во всех турнирах, в которых он отличился 9 мячами и 2 результативными передачами.

Не пропустите: Французский клуб готов перебить предложение "Уотфорда" по Чалову. | http://soccernews.ru

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