Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае

Теги цска москвафёдор чаловалександр головинигорь акинфеев

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком команды по итогам апреля и мая, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков армейцев, набрав 27 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Александра Головина (26%) и Игоря Акинфеева (12%).

Отметим, что в апреле и мае Чалов сыграл за ЦСКА 8 матчей и забил 7 голов.

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