Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России

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Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России

Российская Премьер-лига путём голосования болельщиков определила лучшего игрока турнира по итогам мая.

Первое место в опросе занял форвард ЦСКА Фёдор Чалов. За него проголосовали 42,07 процента респондентов.

Нападающий армейцев опередил двух игроков "Зенита" Себастьяна Дриусси (18,04%) и Артёма Дзюбу (17.02%).

В течение мая Чалов сыграл за ЦСКА 4 матча, в которых забил 3 гола.

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