Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России
Российская Премьер-лига путём голосования болельщиков определила лучшего игрока турнира по итогам мая.
Первое место в опросе занял форвард ЦСКА Фёдор Чалов. За него проголосовали 42,07 процента респондентов.
Нападающий армейцев опередил двух игроков "Зенита" Себастьяна Дриусси (18,04%) и Артёма Дзюбу (17.02%).
В течение мая Чалов сыграл за ЦСКА 4 матча, в которых забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20