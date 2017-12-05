Чалов признан лучшим российским молодым игроком 2017 года

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Чалов признан лучшим российским молодым игроком 2017 года

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов получил награду "Первая пятёрка", которая вручается лучшему российскому молодому игроку по итогам года.

В борьбе за приз 19-летний футболист обошёл Дмитрия Баринова ("Локомотив"), Рифата Жемалетдинова ("Рубин"), Ивана Облякова ("Уфа"), Александра Зуева ("Ростов") и Аяза Гулиева ("Анжи").

Стоит отметить, что Чалов дебютировал в основной команде ЦСКА в прошлом сезоне, в его активе 38 матчей и 6 голов.

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