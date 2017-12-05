Чалов признан лучшим российским молодым игроком 2017 года
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов получил награду "Первая пятёрка", которая вручается лучшему российскому молодому игроку по итогам года.
В борьбе за приз 19-летний футболист обошёл Дмитрия Баринова ("Локомотив"), Рифата Жемалетдинова ("Рубин"), Ивана Облякова ("Уфа"), Александра Зуева ("Ростов") и Аяза Гулиева ("Анжи").
Стоит отметить, что Чалов дебютировал в основной команде ЦСКА в прошлом сезоне, в его активе 38 матчей и 6 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|19
|19
|15
|Анжи
|19
|19
|16
|СКА Хабаровск
|19
|12