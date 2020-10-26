Чалов прокомментировал победу ЦСКА над тульским "Арсеналом"
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о победном матче команды над "Арсеналом" (5:1) в 12-м туре РПЛ.
"Самое главное - удалось добыть три очка. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Набрали ход - и надо его поддерживать.
Нужно было забить быстрый гол, чтобы они раскрылись, и получились это сделать только под конец тайма. Во втором тайме мы уже ловили их на контратаках.
Комфортно ли мне взаимодействовать с Гайчем? Да. Я первый раз в этом сезоне 90 минут. После выхода Адольфо я играл справа, и мы забили два или три мяча, так что вопрос риторический. Мне привычнее играть центрального нападающего, но и справа тоже интересно.
Мы привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующей игре.
Что могу ответить болельщикам, скандировавшим, что мы должны быть чемпионами? Сделаем все для этого", - заявил Чалов.
После 12 туров чемпионата России ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице.
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