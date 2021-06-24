Чалов прокомментировал результат сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм Чалова/Автор неизвестен
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после первого товарищеского матча на предсезонных сборах против австрийского "Винер-Нойштадт". Игра завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1. Также Чалов оценил результат сборной России на Евро-2020.
— Илюха Шкурин очень просил, чтобы я забил, но так как он выкатил мне такой пас, я решил, что надо отблагодарить. Тем более, к тому моменту я уже забил два, — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.
— Неужели все это мелькнуло в голове в ту секунду?
— Нет, конечно. Просто увидел так момент.
— Как в целом ощущения от товарищеского матча?
— Первая игра на сборах, здесь главное — обойтись без травм. Начинаем потихоньку привыкать к новым тактическим моментам. Матч позволил посмотреть, как мы перемещаемся, что усвоили, исправить какие-то ошибки. В общем, ничего сверхъестественного.
— Какие эмоции от игры сборной на Евро?
— Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире... Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.
— Есть избитый, но снова актуальный футбольный анекдот про крупные турниры: "За кого будешь болеть?" — "За Россию!" — "А потом?". Так за кого "потом", Федор?
— Слушай, честно говоря, у меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса можно поболеть. Так я и сделаю.
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