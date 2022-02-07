Чалов прокомментировал свой дебют за "Базель"

Фото инстаграм Федора Чалова

Форвард "Базеля" Фёдор Чалов рассказал о своих впечатлениях после дебюта за швейцарскую команду.

23-летний россиянин провёл на поле 88 минут в матче против "Сьона" (3:3).

"У меня хорошие ощущения. Очень понравились болельщики. Жаль, что добились только ничьей. Я с нетерпением жду следующего матча. У нас хорошая команда. Мы уже нашли связь с другими игроки. Конечно, ещё не всё налажено, но мы работаем над этим.

Удар в штангу в конце матча? К сожалению, мяч не попал в ворота. В следующий раз я пробью лучше. Всегда мечтал играть в Европе, поэтому аренда в "Базеле" мне видится хорошим шагом в карьере, от которого выиграют все", - приводит слова Чалова Basellandschaftliche Zeitung.

Напомним, что "Базель" арендовал нападающего у ЦСКА до конца текущего сезона без опции выкупа.

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