Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ

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Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛФорвард московского ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ.

"Очень приятно. Спасибо всем, кто проголосовал. Мне это правда очень важно. Надеюсь оправдать все ваши ожидания и сделаю все, чтобы стать еще лучше и чтобы моя следующая награда была лучшему игроку России", - цитирует 19-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, ЦСКА впервые за последние четыре года крупно проиграл в РФПЛ. | soccernews.ru

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