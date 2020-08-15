Чалов пропустит матч с "Тамбовом"

Теги цска москватамбовфёдор чаловтравмы

Чалов пропустит матч с "Тамбовом"

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов не поможет своей команде в матче 2-го тура РПЛ против "Тамбова".

Как сообщает пресс-служба армейцев, 22-летний футболист травмировал колено в предыдущем поединке с "Химками" и не успел восстановиться от повреждения.

Матч ЦСКА - "Тамбов" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Чалов в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: ЦСКА мощно ответил на троллинг "Тамбова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" сделала предложение Почеттино

"Барселона" сделала предложение Почеттино

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов