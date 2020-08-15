Чалов пропустит матч с "Тамбовом"

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов не поможет своей команде в матче 2-го тура РПЛ против "Тамбова".

Как сообщает пресс-служба армейцев, 22-летний футболист травмировал колено в предыдущем поединке с "Химками" и не успел восстановиться от повреждения.

Матч ЦСКА - "Тамбов" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Чалов в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 9 ассистов.

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