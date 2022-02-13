Чалов ради перехода в "Базель" сократил зарплату вдвое
Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен
Стало известно, что сделал ради перехода в "Базель" нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.
Как сообщает комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале, российский форвард согласился на двойное снижение своего оклада, чтобы играть в Швейцарии.
Напомним, что Чалов перешел в "Базель" на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
В нынешнем сезоне Чалов сыграл в 16 матчах РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал два ассиста. В чемпионате Швейцарии Федор сыграл уже в одном матче.
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