Чалов рассказал, что делает после тренировок
Фото: инстаграм Чалова/Автор неизвестен
Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился, что отрабатывает удары с тренером Ивицей Оличем.
– Олич часто подсказывает нападающим? Есть ли отдельное общение с ними?
– Как такового отдельного общения, наверное, нет, но после тренировок остаемся и отрабатываем удары вместе с Ивицей.
– Был ли особый настрой на "Краснодар", ведь там работают нечужие для нас люди?
– Если честно, об этом не думал. Выходил на игры с мыслью забить, помочь команде победить. Благодарен Виктору Михайловичу, но страница уже перевернута, надо двигаться дальше, – сказал Чалов.
Также не пропустите: "Барсе" не понравилось продление контракта Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Брайтон" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону"
-
"Динамо" в гостях разгромило "Колос"
-
"Суссуоло" в гостях разобрался с "Дженоа"
-
"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева
-
Чалов рассказал, что делает после тренировок
-
1
"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара
-
Боярский поделился ожиданиями от игры "Спартак" - "Химки"
-
Румменигге высказался о Флике
-
Верратти рискует пропустить Евро
-
"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ
-
"МЮ" хочет подписать Беллингема
-
Обамеянг извинился за вылет из ЛЕ
-
Агент Игбуна рассказал о будущем игрока
-
Артета высказался о составе "Арсенала"
-
Чуквуэзе может пропустить финал ЛЕ
-
"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"
-
"Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ
-
"Фиорентина" предложит новый контракт Влаховичу
-
Гвардиола лестно отозвался о Зинченко
-
"Штутгарт" хочет сохранить Мавропаноса