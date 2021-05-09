Чалов рассказал, что делает после тренировок

Фото: инстаграм Чалова/Автор неизвестен

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился, что отрабатывает удары с тренером Ивицей Оличем.

– Олич часто подсказывает нападающим? Есть ли отдельное общение с ними?

– Как такового отдельного общения, наверное, нет, но после тренировок остаемся и отрабатываем удары вместе с Ивицей.

– Был ли особый настрой на "Краснодар", ведь там работают нечужие для нас люди?

– Если честно, об этом не думал. Выходил на игры с мыслью забить, помочь команде победить. Благодарен Виктору Михайловичу, но страница уже перевернута, надо двигаться дальше, – сказал Чалов.

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