Чалов рассказал, что игроки ЦСКА очень обрадовались возвращению Гончаренко

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Чалов рассказал, что игроки ЦСКА очень обрадовались возвращению Гончаренко

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался по поводу матча 28-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Рубин" занимает 9-ю позицию.

"Могли забить и в первом, и во втором тайме. Но забили первый гол и отдали инициативу. За это получили гол. После начали играть, но не хватило времени.

Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперед. Играли так же, как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.

Все ребята чуть расслабились после возвращения Гончаренко, и мы стали получать удовольствие во всех играх. Отсюда такая энергия в последних матчах.

С коленом все нормально. Замена была не из-за этого.

Мы боремся за самые высокие места. Сделаем все чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. И не будем отталкиваться от соперника. Просто получим удовольствие", - цитирует Чалова Sport24.

Отметим, футболист забил единственный гол в составе "армейцев" в этой встрече.

Не пропустите: ЦСКА упустил победу над "Рубином". | http://soccernews.ru
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