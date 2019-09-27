Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о возможности провести всю футбольную карьеру в московском клубе.

"Я счастлив в ЦСКА, и был бы не против провести всю карьеру здесь. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперёд, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате", - сказал 21-летний футболист.

Напомним, что прошлым летом Чалов мог оказаться в "Кристал Пэлас", но английский клуб не сумел договориться с ЦСКА о сумме трансфера.

Форвард является воспитанником армейцев, после дебюта за основу в сентябре 2016 года он сыграл 98 матчей, забил 34 гола и сделал 17 ассистов.

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