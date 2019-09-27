Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА

Теги цска москвафёдор чалов

Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о возможности провести всю футбольную карьеру в московском клубе.

"Я счастлив в ЦСКА, и был бы не против провести всю карьеру здесь. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперёд, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате", - сказал 21-летний футболист.

Напомним, что прошлым летом Чалов мог оказаться в "Кристал Пэлас", но английский клуб не сумел договориться с ЦСКА о сумме трансфера.

Форвард является воспитанником армейцев, после дебюта за основу в сентябре 2016 года он сыграл 98 матчей, забил 34 гола и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Чалов назвал своих кумиров среди нападающих. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Семак мог возглавить "Локомотив"

Семак мог возглавить "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов