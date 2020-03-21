Чалов рассказал, из-за чего сорвался его переход в "Кристал Пэлас"
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что прошлым летом очень хотел перейти в "Кристал Пэлас", но армейцы его не отпустили.
"Честно говоря, удивился, что реально было такое предложение. Первым мне об этом сообщил агент. Спросил, хочу ли я перейти в "Кристал Пэлас". Я ответил: "Конечно". Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Это нормально. Тогда они начали общаться с ЦСКА. Контракт - это вопрос не первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА устроило предложение. И как клуб к этому относится", - сказал Чалов.
По данным СМИ, "орлы" предлагали за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро, но ЦСКА рассчитывал заработать не менее 30 миллионов.
В текущем сезоне статистика Чалова ухудшилась по сравнению с прошлой кампанией - всего 6 голов в 31 матче.
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