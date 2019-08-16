Чалов рассказал о настрое в команде на московское дерби со "Спартаком"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как готовится к московскому дерби со "Спартаком". Об этом сообщает сайт красно-синих.



"Я работаю с общей группой, в плане здоровья в принципе ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой, - значит не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдём в хорошей форме. О не самой удачной игре с "Сочи" мы забыли, все мысли только о поединке со "Спартаком", - сказал Чалов.



Встреча "Спартака" с ЦСКА состоится 19 августа в рамках 6-го тура РПЛ. Начало - в 20:00 (мск).

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