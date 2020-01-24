Чалов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону
Форвард ЦСКА Федор Чалов поздравил болельщиков команды с первым матчем после зимней паузы.
"Армейцы" обыграли ирландский "Дандолк" (2:0) в контрольной встрече на сборах в Испании.
Интервью на бровке #ЦСКАдандолк #Кампоамор2020 pic.twitter.com/Xo2WQLf7kX— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 января 2020 г.
"Хочется поздравить всех наших фанатов с первой игрой. Все соскучились по футболу. Сейчас очень важно наработать взаимодействия и подойти к сезону готовыми", - сказал Чалов.
После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице.
Завтра, 25 января, "армейцы" сыграют с ЛАСКом в рамках товарищеского матча.
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