Чалов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону

Форвард ЦСКА Федор Чалов поздравил болельщиков команды с первым матчем после зимней паузы.

"Армейцы" обыграли ирландский "Дандолк" (2:0) в контрольной встрече на сборах в Испании.

"Хочется поздравить всех наших фанатов с первой игрой. Все соскучились по футболу. Сейчас очень важно наработать взаимодействия и подойти к сезону готовыми", - сказал Чалов.

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице.

Завтра, 25 января, "армейцы" сыграют с ЛАСКом в рамках товарищеского матча.

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