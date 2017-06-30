Чалов рассказал о своей мечте

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что он мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года.

"Сыграть на домашнем чемпионате мира - пока это мечта. Но я работаю и стараюсь в том числе и для того, чтобы она стала реальностью" - сказал 19-летний футболист.

Напомним, что Чалов дебютировал в основной команде ЦСКА в минувшем сезоне - в его активе 18 матчей, 6 голов и 2 ассиста.

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