Чалов рассказал о своей реакции на скандальное интервью Черчесова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов дал понять, что у него нет претензий к наставнику сборной России Станиславу Черчесову после сказанного в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что тренер, подразумевая форварда армейцев заявил: "Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким никогда не считал, нежели талантливый, который ничего не делает".

"Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение. Если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду. Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная - одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет", - сказал Чалов.

В марте российская сборная проведёт матчи квалификации ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

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