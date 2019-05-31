Чалов: "С каждым разом всё больше чувствую себя как дома в сборной"

Форвард сборной России Фёдор Чалов рассказал, как команда готовится к предстоящим отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Все находятся в рабочем режиме. Не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется порадовать наших болельщиков и постараться забить больше мячей. Честно говоря, не знаю никого из Кипра и Сан-Марино. Я думаю, что это будет хорошая игра, чтобы подготовиться к официальным матчам. С каждым разом всё больше чувствую себя как дома в сборной. Надеюсь, так будет продолжаться", - сказал игрок.

Ранее стало известно, что Чалов признан лучшим футболистом сезона по версии болельщиков.

Матч национальной команды с Сан-Марино состоится 8 июня, с Кипром - 11.

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