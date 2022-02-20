Чалов сделал первое голевое действие в "Базеле"

Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен

"Базель" обыграл "Лозанну" в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии со счетом 3:0.

Российский форвард Фёдор Чалов, которого красно-синие арендовали у ЦСКА, вышел в стартовом составе и на 50-й минуте отдал голевую передачу на Михаэля Ланга - это его первое голевое действие в чемпионате Швейцарии.

Позже Чалов поучаствовал в атаке, в которой был заработан пенальти.

Чалов был заменён на 81-й минуте. Это был его третий матч за "Базель".

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