Чалов сделал первое голевое действие в "Базеле"
Фото: инстаграм Чалова\Автор неизвестен
"Базель" обыграл "Лозанну" в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии со счетом 3:0.
Российский форвард Фёдор Чалов, которого красно-синие арендовали у ЦСКА, вышел в стартовом составе и на 50-й минуте отдал голевую передачу на Михаэля Ланга - это его первое голевое действие в чемпионате Швейцарии.
Позже Чалов поучаствовал в атаке, в которой был заработан пенальти.
Чалов был заменён на 81-й минуте. Это был его третий матч за "Базель".
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