Чалов: "Со "Спартаком" не может быть товарищеской игры"

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Чалов: "Со "Спартаком" не может быть товарищеской игры"

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что думает о предстоящем матче со "Спартаком" в рамках Кубка "Париматч Премьер". Футболист заявил, что с красно-белыми не может быть товарищеской игры.

"Я думаю, что мы хотим побеждать в каждом матче. Понятное дело, что это будет «Спартак», будет высокий градус игры. Будет хорошее противостояние, со "Спартаком" не может быть товарищеской игры", - сказал игрок.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится завтра, 30 июня, в рамках Кубка "Париматч Премьер". Начало - в 19:00 (мск).

В минувшем сезоне Чалов участвовал в 30 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом розыгрыше он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

ЦСКА в прошедшем сезоне занял 4 место в турнирной таблице чемпионата России, "Спартак" расположился на 5 позиции.

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