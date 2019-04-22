Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мира

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал футболистов, которые бы вошли в команду его мечты. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

"В воротах Нойер - думаю, даже объяснять не нужно. Слева в защите Марсело. По-моему, очевидно, что он лучший левый защитник в мире - очень умный и техничный, очень мне нравится. В обороне у меня будет связка из "Реала" - Рамос и Варан. Можно, конечно, и справа поставить Карвахаля, но пусть будет Уолкер. В центре - Модрич, Иньеста и Каземиро. Каземиро очень силён в отборе, такой игрок очень нужен.



В тройке нападения справа будет Месси, слева - Криштиану Роналду. Впереди Кейн. На данный момент он лучший форвард. Но вообще, взял бы Роналдо, "Зубастика". Тренер? Йохан Круифф", - отметил Чалов.

ЦСКА с 41 очком располагается на 4 позиции в чемпионате России.

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