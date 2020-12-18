Чалов стал автором самого быстрого гола сезона РПЛ

Теги фёдор чаловцска москваростовгеорги мелкадзестатистика

Чалов стал автором самого быстрого гола сезона РПЛ

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов установил рекорд текущего розыгрыша чемпионата России.

Нападающий армейцев во вчерашнем матче с "Ростовом" (3:1) забил самый быстрый гол в сезоне РПЛ.

Чтобы поразить ворота соперника, Чалову потребовалось всего 66 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим результатом были 80 секунд Георгия Мелкадзе в игре 9-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Уралом".

Не пропустите: "Ростов" дома проиграл ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца

"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов