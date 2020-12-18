Чалов стал автором самого быстрого гола сезона РПЛ

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов установил рекорд текущего розыгрыша чемпионата России.

Нападающий армейцев во вчерашнем матче с "Ростовом" (3:1) забил самый быстрый гол в сезоне РПЛ.

Чтобы поразить ворота соперника, Чалову потребовалось всего 66 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим результатом были 80 секунд Георгия Мелкадзе в игре 9-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Уралом".

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